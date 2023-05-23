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Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Ömer Yıldız  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

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