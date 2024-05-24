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Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Fikret Kavğalı, Sude Şahingöklü, Mehmet Sancakzade  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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