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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Eren Bozkurt  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana

Fındıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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