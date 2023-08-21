Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Adana
Fındıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.