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Adana'da nehirde su samuru görüntülendi

Adana'da nehirde nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

Mehmet Sancakzade  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Adana'da nehirde su samuru görüntülendi

Adana

Merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Nehri'nde su samuru görüldü.

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Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, sudan çıkarak bir süre yürüdükten sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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