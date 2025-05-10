Adana'da nehirde su samuru görüntülendi
Adana'da nehirde nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.
Adana
Merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Nehri'nde su samuru görüldü.
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Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, sudan çıkarak bir süre yürüdükten sonra gözden kayboldu.
Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.