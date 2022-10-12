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Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Mutlu Güney   | 12.10.2022
Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Mutlu Güney/AA

Adana

Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

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