Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Fikret Kavğalı, Yakup Sağlam
17 Nisan 2026•Güncelleme: 17 Nisan 2026
Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.