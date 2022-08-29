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Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Yıldız   | 29.08.2022
Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

M.K. idaresindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.

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