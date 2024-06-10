Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana
Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana'nın Feke ikçesinde çıkan orman yangını 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı https://t.co/tViBdNYIid pic.twitter.com/IM6fBRweaa— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 10, 2024
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.
Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
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