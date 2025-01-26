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Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Bekir Ömer Fansa  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Nehrin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında balık ölümleri görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bölgeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

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