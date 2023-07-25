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Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemal Karadağ  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.


Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

AFAD Başkanı Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.


Fotoğraf: Fatih Azgın/AA

Yamaçtan kopan kaya bir eve zarar verdi

Deprem nedeniyle kayalıklardan kopan taşların Kozan-Feke kara yoluna devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

İlçenin bazı kesimlerinde sarsıntının hemen ardından toz bulutu oluştu.

Kabaktepe Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçası Adem Yüksek'e ait tek katlı müstakil eve zarar verdi. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kent geneli ve çevre illerde hissedilen deprem anında vatandaşların ve iş yerlerindeki çalışanların binalardan çıkışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Metruk bir ev hasar gördü

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Osmaniye ve Mersin'de olumsuzluk yok

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili olarak şu ana kadar Osmaniye'mizde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

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