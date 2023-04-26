Dolar
19.43
Euro
21.41
Altın
1,996.61
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,863.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Kadın STK Başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Kamu İhale Kurumu 14 personel alacak
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Akar: Bir an önce terör belasından kurtulmak, bölgeye barış ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz
Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

Benzer haberler

Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü

YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek

YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor
Depremin toprakta bıraktığı hasar sulamada sıkıntılara neden oluyor

Depremin toprakta bıraktığı hasar sulamada sıkıntılara neden oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet