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Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ozan Efeoğlu   | 27.02.2022
Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Öğretmenler Bulvarı'nda ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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