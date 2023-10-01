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Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu

Adana ve Osmaniye'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Fikret Kavğalı, Menderes Özat  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Adana

Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

İlçede bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Düziçi Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı. 

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