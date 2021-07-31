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Adana Aladağ'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fikret Kavğalı   | 31.07.2021
Adana Aladağ'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Adana

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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