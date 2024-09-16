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Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak.

İsmet Karakaş  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, alım için yazılı sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde yapılacak, sınav süresi 105 dakika olacak.

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.

Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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