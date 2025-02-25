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Adalet Bakanı Tunç'tan İşyurtları ile ilgili paylaşım

Bakan Tunç, 371 İşyurdu Müdürlüğündeki 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştığını belirterek, "İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan İşyurtları ile ilgili paylaşım

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 371 İşyurdu Müdürlüğündeki 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştığını belirterek, "İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurguladı.

Ceza infaz aşamasında gerçekleştirilen uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı meslek eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde, 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz."

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