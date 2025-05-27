Dolar
38.94
Euro
44.23
Altın
3,306.28
ETH/USDT
2,627.60
BTC/USDT
109,715.00
BIST 100
9,362.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini TBMM’de kabul edecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç, 27 Mayıs darbesine ilişkin, "Demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsmet Karakaş  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Darbenin, Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını engellediğini, milletin gönlünde derin yaralar açtığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin Türkiye'ye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınadığını belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"'Yeter söz milletindir' diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
Türk demokrasi tarihinde yürekleri sızlatan kara leke: 27 Mayıs
"Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025" İstanbul'da düzenlenecek
Bakan Kurum Kahramanmaraş'taki restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye olarak siber güvenliği sağlayan önemli adımları hayata geçiriyoruz

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: Yargı reformu strateji belgemizin ilk yasal düzenlemesi ceza adaleti ile ilgili olacak

Adalet Bakanı Tunç: Yargı reformu strateji belgemizin ilk yasal düzenlemesi ceza adaleti ile ilgili olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet