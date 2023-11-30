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Adalet Bakanı Tunç, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli enkazında KKTC'li sporcuların hayatını kaybetmesine ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini ve sorumluların yargı huzurunda hesap vereceklerini söyledi.

Serdar Açıl, İsmet Karakaş  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Adalet Bakanı Tunç, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

Ankara

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığında, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ilişkilerin yoğunlaşarak devam ettiğini dile getiren Tunç, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz anavatan olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir otelde KKTC'li sporcuların da hayatını kaybettiğini anımsatan Tunç, konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Tunç, "O otelde 65 kişi konaklıyordu, 35'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Enkaz kaldırma sırasında deliller toplanmıştı. O deliller bilirkişi incelemesine götürüldü. Karot örnekleri ve diğer binadaki örneklerde bilirkişi incelemesi yapıldı. Üniversiteden gelen rapor doğrultusunda da şu anda dava açılmış durumda." diye konuştu.

Söz konusu davada 5'i tutuklu 11 sanığın hakim karşısına çıkacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yargının en doğru kararı vereceğini ümit ediyoruz. Yargıya güveniyoruz. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yavrularımızın ailelerinin büyük bir acı yaşadıklarını biliyoruz, hissediyoruz. Onların acısı bizim de acımız. Onların acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Tabii gidenleri geri getirmek mümkün değil ama onların hatırasını yaşatmak, özellikle vefatlarına neden olanlar noktasındaki yargısal süreci takip etmek bizim görevimiz. Kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar, bir sonuç çıkacaktır. İsias davasında şampiyon meleklerimizin vefatlarında kusuru olanlar elbette ki yargı huzurunda gerekli hesabı verip cezalarını da çekeceklerdir. Bütün takibimiz bu yönde."

Bakan Tunç, KKTC'ye giderek hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

"Süreci yakından takip edeceğiz"

KKTC İçişleri Bakanı Oğuz, İsias Oteli davasına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarının yüreklere su serptiğini söyledi.

Beklentilerinin, sorumluların hak ettiği cezayı bulması olduğunu dile getiren Oğuz, "Bu süreci biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yakından takip edeceğiz. Aileler de bunu yakından takip ediyor. Ölenler geri gelmiyor ama adaletin yerini bulması, bunların yargılanması bir emsal teşkil edecektir." diye konuştu.

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