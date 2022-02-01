Dolar
13.45
Euro
15.14
Altın
1,803.62
ETH/USDT
2,764.30
BTC/USDT
38,454.00
BIST 100
2,023.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'dan yargıda 'çoğulculuk' vurgusu

Adalet Bakanı Bozdağ, "Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız. Yargıda çoğulculuğu korumak için HSK olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kemal Karadağ   | 01.02.2022
Adalet Bakanı Bozdağ'dan yargıda 'çoğulculuk' vurgusu

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda çoğulculuğun korunmak zorunda olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre Bozdağ, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde yargıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargıda çoğulculuğun önemine işaret eden Bakan Bozdağ, "Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız. Yargıda çoğulculuğu korumak için HSK olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yargı, Türk milletinin yargısıdır ve bu nedenle yargıda çoğulculuk olmak durumundadır. Yargı, anayasa ve hukuka uygun olarak milletin vicdanını rahatlatacak kararlar vermelidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 886 bini geçti
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Adalet Bakanı Bozdağ'dan yargıda 'çoğulculuk' vurgusu

Adalet Bakanı Bozdağ, HSK üyelerini kabul etti

Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı