Dolar
19.24
Euro
21.08
Altın
2,023.45
ETH/USDT
1,911.20
BTC/USDT
28,539.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı
Mersin'de şafak operasyonunda ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

Adalet Bakanı Bozdağ: 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet