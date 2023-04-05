Adalet Bakanı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Hak arama,hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın #5NisanAvukatlarGünü’nü kutluyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 5, 2023
Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı,rahmet ve dua ile anıyorum.