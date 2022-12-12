Dolar
18.65
Euro
19.68
Altın
1,789.65
ETH/USDT
1,249.30
BTC/USDT
17,015.00
BIST 100
5,215.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
logo
Gündem

Abramoviç'in lüks yatı "Eclipse" Bodrum'da

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Osman URAS   | 12.12.2022
Abramoviç'in lüks yatı "Eclipse" Bodrum'da

Muğla

Marmaris'ten 27 milyon liralık yakıt ikmali yaparak ayrılan 162,5 metre uzunluğundaki dev yat, rotasını Muğla'nın bir diğer gözde turizm merkezi Bodrum'a çevirdi.

İçmeler mevkisi açıklarına demirleyen yat, tatilcilerin ilgisini çekti.

Yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lükse sahip.

Abramoviç'in 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki "My Solaris" isimli yatı ise geçen hafta ilçeden ayrıldı. Yat, Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı
18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı

Benzer haberler

Abramoviç'in lüks yatı "Eclipse" Bodrum'da

Abramoviç'in lüks yatı "Eclipse" Bodrum'da

Bodrum'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Muğla'daki orman yangınları karakulakların yaşam alanlarını daralttı

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 20'lik seviyeye düştü

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde 20'lik seviyeye düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet