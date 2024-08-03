Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,982.00
BTC/USDT
61,584.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı

Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak üzere yola çıkan Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı.

Fadime Yılmaz Elma  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Zonguldak

Yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Kulesinin bir bölümü sökülen gemi, dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı.

238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.

Filyos'a ulaşan geminin kulesi, limanda yeniden monte edilecek. Montaj işlemlerinin ardından gemi, 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda
Orman yangını sayısı artarken etkilenen alan azalıyor
Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmemeyi boşanmada kusur saydı
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı
Milli İstihbarat Akademisinden "İsrail'de Radikal Sağ" raporu

Benzer haberler

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı

Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar peşinde

Tios Antik Kenti'nde Roma dönemine ait nekropol alanı gün ışığına kavuşuyor

Jeoparklar doğal güzellikleri koruyarak ülkelerin ekonomisini destekliyor

Jeoparklar doğal güzellikleri koruyarak ülkelerin ekonomisini destekliyor
Göz altı torbalarının nedeninin sistematik hastalıklar olabileceği uyarısı

Göz altı torbalarının nedeninin sistematik hastalıklar olabileceği uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet