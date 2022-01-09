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Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Mehmet Emin Gürbüz, İlhami Çetin   | 09.01.2022
Abant hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla ilgi gören Abant, hafta sonu günübirlik ya da konaklamak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Abant'a gelen tatilciler, tabiat parkı girişinde ve göl çevresinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkaran tatilciler, at ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tabiat parkındaki oteller de yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet verdi.

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