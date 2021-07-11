Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarını izledi.
logo
Gündem

AA çalışanı denizde kayboldu

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Metin Tokgöz   | 11.07.2021
AA çalışanı denizde kayboldu Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), bir arkadaşıyla Üsküdar Kuzguncuk'a gitti.

Kuzguncuk sahilinden denize giren ve bu sırada yanında bulunan arkadaşından suya atlarken kendisinin görüntüsünü çekmesini isteyen Asaroğlu bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ve deniz polisi dalgıçları çağrıldı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine yarın sabaha kadar ara verildi.

Görgü tanıklarından Sedrullah Yücekaya, Ali Asaroğlu'nun denize girdiği yerden yaklaşık 100 metre sonra sudan çıkarak "İmdat" diye bağırdığını, daha sonra yeniden gözden kaybolduğunu söyledi.

Asaroğlu, 7 ay önce evlenmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 416 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor

Benzer haberler

AA çalışanı denizde kayboldu

AA çalışanı denizde kayboldu

Samsun'un mavi bayraklı plajları deniz sezonunun açılmasıyla hareketlendi

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye'nin dört denizini yelkenliyle hiç durmadan aşan Tolga Pamir, 16 günlük zorlu yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin dört denizini yelkenliyle hiç durmadan aşan Tolga Pamir, 16 günlük zorlu yolculuğunu anlattı
Tekirdağ kıyıları yüzeyinde müsilaj etkisini kaybetti

Tekirdağ kıyıları yüzeyinde müsilaj etkisini kaybetti
Dev gemileri limanlara güvenle yanaştıran kılavuz kaptanların zorlu mesaisi

Dev gemileri limanlara güvenle yanaştıran kılavuz kaptanların zorlu mesaisi