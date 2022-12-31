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9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 9 büyükelçi merkeze alındı, 9 ülkeye yeni büyükelçilerin ataması yapıldı.

Muhammet Tarhan   | 31.12.2022
9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan; Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Karadağ Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

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