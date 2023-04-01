4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Türkiye'nin Brazavil Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Cakarta Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Ottava Büyükelçiliğine Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Lome Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.
Öte yandan Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Ottava Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.