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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Ankara

Buna göre 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Türkiye'nin Brazavil Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Cakarta Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Ottava Büyükelçiliğine Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Lome Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Ottava Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.

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