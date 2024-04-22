3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak
3 üniversitenin farklı akademik birimlerine 9 akademisyen alınacak.
Ankara
Resmi Gazete'de yayımlan ilana göre, Ankara Bilim Üniversitesi 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve Bahçeşehir Üniversitesi 1 profesör alımı yapacak.
Ankara Bilim Üniversitesinin çeşitli birim ve bölümlerine 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi alınacak.
Söz konusu ilan için bugün başlayan başvurular, 6 Mayıs'ta sona erecek. Başvurular, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
Bahçeşehir Üniversitesi 1 profesör alacak
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde istihdam edilmek üzere 1 profesör alacak.
Başvurular, 6 Mayıs'a kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya kurye yoluyla yapılacak.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümüne 2 öğretim görevlisi alacak.
Başvurular, 7 Mayıs'a kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne şahsen ve posta yoluyla yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.