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3 ilde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü

Gökhan Yılmaz   | 17.12.2021
3 ilde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü

Zonguldak

Zonguldak, Kocaeli ve Muğla'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta yaşayan Mehmet B, bir süre önce baş ağrısı ve dönmesi, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozukluğu şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Mehmet B, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de bir tanıdığından aldığı içkiyi tüketen Turgut Tilki (59), bir süre sonra yakınlarına gözlerinin görmediğini söyleyerek fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Tilki, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Tilki'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesiFatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) ise önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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