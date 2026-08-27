2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar yapılabilecek, DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül arasında olacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.