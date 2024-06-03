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2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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