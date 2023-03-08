Dolar
18.94
Euro
19.97
Altın
1,815.28
ETH/USDT
1,549.50
BTC/USDT
21,994.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti
logo
Gündem

2023 hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 hac kura sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
2023 hac kura sonuçları açıklandı

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen "İslam'da Kadın" oturumuna mesaj gönderdi
2023 hac kura sonuçları açıklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı

Benzer haberler

2023 hac kura sonuçları açıklandı

2023 hac kura sonuçları açıklandı

2023 hac kuraları çekildi

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Diyanet ekipleri Hatay'da 650 gönüllüyle afetzedelere hizmet veriyor

Diyanet ekipleri Hatay'da 650 gönüllüyle afetzedelere hizmet veriyor
Diyanet ekipleri depremzedelerin yaralarını maddi ve manevi desteklerle sarmaya çalışıyor

Diyanet ekipleri depremzedelerin yaralarını maddi ve manevi desteklerle sarmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet