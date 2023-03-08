2023 hac kura sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 hac kura sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ankara
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.