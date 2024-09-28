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2. Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
2. Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

"Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.

Şehit ailelerinin katıldığı etkinliğe bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti üyeleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu, ulusal marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası etkinlikte katılımcılara, Karabağ'ın tarihini gösteren video izletildi.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, savaşta şehit düşen Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet diledi.

Büyükelçi Memmedov, canı pahasına Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunan askerlerin yazdığı destanın artık okullarda anlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da konuşmasında, savaş dönemi kazanılan bölgeler hakkında bilgiler paylaştı.

Azerbaycan askerlerinin mücadele ve vatan sevgisi

Büyükelçiliğe bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, 44 günde vatan topraklarının hürriyeti için verilen mücadeleyle dünyaya kahramanlık örneği sergilendiğini belirtti.

Abbasov, "milli kahramanlarımız" şeklinde nitelediği Azerbaycan askerlerinin mücadele ve vatan sevgisinin, gelecek nesle daha fazla anlatılması gerektiğini kaydetti.

Karabağ'da şehit düşenler için yazılan şiir kitabının tanıtıldığı anma etkinliğinde, savaş dönemini gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuş, savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.

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