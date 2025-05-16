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16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son günü 16 Mayıs, her yıl "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacak.

Abdullah Sarica  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Erişilebilirlik Günü" konulu genelgede, erişilebilirliğin "herkesin istediği her yere, her hizmete bağımsız ve güvenli şekilde ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi" anlamına geldiği belirtildi.

Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin, sağlık, eğitim ve rehabilitasyon gibi tüm toplumsal hizmetlerden eşit ve tam yararlanabilmesi, günlük yaşamlarını bağımsız sürdürebilmesi için yapılı çevre, ulaşım, kentsel hizmetler ile bilişim teknolojileri ve bilgiye erişimin sağlanması gerektiği vurgulanan genelgede, erişilebilirliğin hem temel bir hak hem de diğer haklara erişimin ön koşulu olduğu ifade edildi.

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İçermeci toplumun en temel gereklerinden erişilebilirliğin sağlanmasının, tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, tasarımcılar, üreticiler, onay, ruhsat ve denetim mercileri ile hizmet sunucularının görevi olduğuna işaret edilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve tüm kesimlerin odağını bu alana çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturulması, erişilebilir toplum olma yolunda atılacak en önemli adımlardır. Bu kapsamda erişilebilirlik logosunun kullanımının ve görünürlüğünün artırılması, erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin geliştirilerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi, doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, gelecek nesillerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son günü olan 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' olarak kutlanacaktır. Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

"Herkes için engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından genelgeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' olarak ilan edildi. Toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım, bilgiye erişim gibi tüm hizmetlerden bağımsız, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi için erişilebilirlik bir zorunluluktur. Bu önemli adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erişilebilirliği bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak görüyor, herkes için engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz."

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