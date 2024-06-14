15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
İstanbul
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor.
Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
#Canlı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı https://t.co/M7jpq011gl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2024
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.