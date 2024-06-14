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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - VTR - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İlyas Kaçar  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor.

Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

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