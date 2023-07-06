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Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta çamaşır askılığı üretilen bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Çağlar Demirbaş, İrem Demir  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Ayrıca, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

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