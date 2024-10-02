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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
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Gazze soykırımının birinci yılı

İsrail soykırım bölgesini silah laboratuvarına çevirdi

İsrail soykırım bölgesini silah laboratuvarına çevirdi

"Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein,"Elbit, IAI ve Rafael gibi büyük İsrail savunma şirketlerinden elde edilen son veriler, 7 Ekim'den bu yana birçoğunun karlarının tavan yaptığını gösteriyor." dedi.

İsrail soykırım bölgesini silah laboratuvarına çevirdi

"Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein,"Elbit, IAI ve Rafael gibi büyük İsrail savunma şirketlerinden elde edilen son veriler, 7 Ekim'den bu yana birçoğunun karlarının tavan yaptığını gösteriyor." dedi.

Batı'da hükümetlere rağmen sokaklarda ve üniversitelerde İsrail'e öfke yükseldi

Batı'da hükümetlere rağmen sokaklarda ve üniversitelerde İsrail'e öfke yükseldi

Batı'da hükümetlere rağmen sokaklarda ve üniversitelerde İsrail'e öfke yükseldi
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