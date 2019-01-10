Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turdaki maçların programı şöyle:
İlk maçlar
15 Ocak Salı:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
16 Ocak Çarşamba:
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)
18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)
17 Ocak Perşembe:
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Rövanş maçları
22 Ocak Salı:
18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)
23 Ocak Çarşamba:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
Muhabir: Ercan Doğan