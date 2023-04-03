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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Emrah Oktay  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Diğer eşleşmelerde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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