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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Süha Gür   | 03.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

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