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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Emrah Oktay   | 08.07.2020
Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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