Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.