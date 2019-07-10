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Spor, Futbol

Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Hüseyin Eroğul   | 10.07.2019
Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

İstanbul

Kasımpaşa, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini, yayınladığı bir video ile açıkladı. 

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kasımpaşa'da taraftarların ve futbolcuların bir aile olduğuna gönderme yapılırken, 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de bu aile için omuz omuza mücadele etmeye geldim." ifadelerini kullandı.


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