Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

İstanbul
Kasımpaşa, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini, yayınladığı bir video ile açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kasımpaşa'da taraftarların ve futbolcuların bir aile olduğuna gönderme yapılırken, 26 yaşındaki futbolcu, "Ben de bu aile için omuz omuza mücadele etmeye geldim." ifadelerini kullandı.
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