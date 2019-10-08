Euro
6.38
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,503.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.10.2019
Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Denizli

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yücel İldiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle bugün bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti.

Denizlispor, 15 Ekim 2018'de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig'e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'den sezona 'centilmen' başlangıç

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor

Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor
Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı

Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı
Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı

Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı