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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor 'kader maçı'na çıkıyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda edecek.

Ali Korkmaz,Muhittin Sandıkçı   | 01.05.2021
Yukatel Denizlispor 'kader maçı'na çıkıyor

İzmir

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Çaykur Rizespor'da son durum

Ligdeki son maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, 42 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Baiano, Yasin Pehlivan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Damjan Dokovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Montassar Talbi, Yukatel Denizlispor maçında kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynanacak Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

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