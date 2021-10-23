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Spor, Futbol

Yeni Ordu Stadı kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına 2017'de başlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanan maçla kapılarını sporseverlere açtı.

Hayati Akçay   | 23.10.2021
Yeni Ordu Stadı kapılarını açtı Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

Ordu

Durugöl Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeni Ordu Stadı'nda ilk resmi maç oynandı.

Son hazırlıkları Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tamamlanan 20 bin seyirci kapasiteli statta ilk maç, TFF 3. Lig'de Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynandı.

Yaklaşık 7 bin taraftarın takip ettiği maçta Orduspor 1967, rakibine 4-0 mağlup oldu.

Denize sadece 100 metre mesafede bulunan stattaki ilk maçı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in yanı sıra çok sayıda kişi takip etti.

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