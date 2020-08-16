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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Orhan Yoldaş   | 16.08.2020
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitiyor

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel,, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile yarın konuşulacak ve mukavele karşılıklı feshedilecek. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak." ifadelerini kullandı.

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