Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,833.61
Altın
1,286.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u PFDK'ya sevk etti.

Emrah Oktay   | 26.04.2019
Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi AA/Halil Fidan

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Malatya temsilcisinin, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Spor Toto 1. Lig'de kritik hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 123. randevu

Galatasaray finale yükseldi

Galatasaray finale yükseldi
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne ceza

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne ceza
Ligin dibinde kupanın finalinde

Ligin dibinde kupanın finalinde