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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Emrah Gökmen   | 16.07.2019
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

Malatya

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, 27 yaşındaki Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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