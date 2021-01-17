Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Malatya
Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
27. dakikada Michalak'ın ceza sahasına göndermek istediği top Hadebe'nin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada konuk ekip öne geçti. Penaltıyı kullanan Skoda topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1
34. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melnjak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün vuruş yapan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in sağından ağlara gitti: 2-1
61. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda topu kaleci Tarık Çetin'in solundan filelere gönderdi: 3-1
74. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Rakibinden çalımla sıyrılan Mustafa Eskihellaç, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in solundan filelerle buluşturdu: 4-1
88. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Çaykur Rizespor cephesi
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, rakipleri karşısında kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynayarak golü bulduklarını ifade etti.
Tomas, "İkinci yarı erken gol yiyince gardımız düştü sonra hiç reaksiyon göstermedik ve kötü bir sonuç aldık. Maalesef toparlanmamız gerekiyor ve 3 gün sonra Gaziantep maçımız var. Bu maç bizim için çok önemli." dedi.Bir basın mensubunun "Çaykur Rizespor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Tomas, "Bizim hedefimiz rahat sezon geçirmek ama maalesef bizde hem sakat oyuncular hem koronavirüslü oyuncularla çok eksiklerle devam ediyoruz. İnşallah transferlerle, 3-4 takviye bu kısa dönemde yapacağız ve inşallah toparlayacağız." cevabını verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.