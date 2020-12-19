Yeni Malatyaspor evinde 3 puana 2 golle uzandı

Malatya
Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
11. dakikada Chebake'nin sağ taraftan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Olcay Şahan, topu müsait durumda bulunan Adem Büyük'e gönderdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
22. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan kullandığı kornere iyi yükselen Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu, sağına uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
25. dakikada Hajradinovic'ın savunmanın arkasına pasına sağ çaprazından ceza sahasına giren Varga, kaleci Ertaç Özbir'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyona penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR odasıyla görüşen maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.
39. dakikada Olcay Şahan'ın soldan kullandığı kornere iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üstünden auta çıktı.
45+4. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Olcay Şahan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda Atyaç Kara'nın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu savunmanın arkasına sarkan Kubilay Kanatsızkuş'a indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından az farkla uzak direğinden yanından auta gitti.
54. dakikada ceza sahasına giren Adem Büyük, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni Malatyaspor cephesi
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maç sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.
Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında iyi bir futbolla 3 puan aldıklarını, Başakşehir karşısında da iyi oynamalarına rağmen galip gelemediklerini belirten Gevrek, "Bugün iyi mücadele ederek 3 puanı aldık, çok önemli ve anlamlı bir galibiyet. İnşallah bundan sonra da takımımız üstüne koya koya gidecek. " diye konuştu.
Bu sezon yaklaşık 18 oyuncu transfer ettiklerine işaret eden Gevrek, takımın her geçen gün birbirlerine uyum sağlayarak iyi futbol ortaya koyduğunu, bundan sonra da böyle devam edeceklerine inandıklarını ifade etti.
"Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a rakip olmalarına ilişkin bir soru üzerine Gevrek, şöyle konuştu:
"Kupada ilk 16'ya kaldık, artık kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok maç var, şimdi onlara bakacağız. Rakip fark etmiyor, kim olursa olsun kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Öncesinde Alanya, Erzurum maçları var, maç maç gideceğiz. Geçen sene sıkıntılar yaşadık ve kendimize tecrübe edindik. Bu sene zor bir sene, kolay değil. Pandemi devam ediyor. 3 maç üst üste oynanacak."
"Haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz"
Ligde ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların olduğunu, Süper Lig ve 1. Lig'de yayıncı kuruluşun protesto edildiğini dile getiren Gevrek, "Haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik anlamda dengeleri sağlamak lazım. Yapılan indirimden dolayı Yeni Malatyaspor'un kaybı 30 milyon liraya yakın, Anadolu takımı için büyük rakam. Bu bütün Anadolu takımları için böyledir. Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzon, onların daha fazladır. Ekonomik dengeyi sağlamak önemli. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle statlarda kimse yok, seyirci alınamıyor. Hedefimiz sezonu en iyi yerde bitirmek ama ekonomik dengeleri de sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
"Herrera ayrılmak istiyor"
Guido Herrera'nın durumuyla ilgili soruya ise Gevrek, "Guido Herrera ayrılmak istiyor, görüştük. Herrera aslında iyi bir kaleci, geldi uyum sağlayamadı, bu vesileyle Samet çıktı. Böyle bakmak lazım. Kendisi iyi niyetli, zorlukta çıkarmıyor, önümüzdeki günlerde konuşarak, helalleşerek bir ayrılık olacak." cevabını verdi.
Gevrek, kadro dışı bırakılan Christian Cueva'nın durumuyla ilgili ise, "Christian Cueva ile alakalı hocanın bir kararı vardı, kadro dışıdır. Onun kararı tamamen hocada. Tabii ki hocayla görüşmemiz oldu. Cueva önemli bir oyuncu ama burada önemli olan Yeni Malatyaspor'dur, takımdır. Bireysel olarak bakmıyoruz. Takım olarak ciddi birlik ve beraberlik var." ifadelerini kullandı.
"Haftalardan beri bir çıkışımız var, bunu sürdürmeye gayret ediyoruz"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.
Rakiplerini açmanın zor olacağını, pozisyon yakalayabilmek için rakiplerini hataya zorlamaları gerektiğini bildiklerini anlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:
"İki penaltı golüyle de olsa kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftalardan beri bir çıkışımız var, bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz. Oyuncularımın son ana kadar oyun disiplininden kopmamaları beni mutlu ediyor. İstekli olmaları, takım halinde oynamaları beni mutlu ediyor, hepsini tebrik ediyorum."
"Her şeyi başarabilecek bir takımız"
Hamzaoğlu, bir basın mensubunun takımın hem ligde hem de kupadaki hedeflerine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Biz hedeflerimizi çok yüksek tutmadık ama bu demek değil ki daha yukarıları hedeflemeyeceğiz. Hedefler zaman içinde kendini bize gösterecek ve biz bu hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz. Kupada da turları geçtik, önümüzdeki turda Galatasaray ile eşleştik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız ama kolay bir rakip çekmedik. Fakat son haftalarda şunu gördük; biz her şeyi başarabilecek bir takımız, yeter ki o gün istekli olalım, formda olalım, arzulayalım maçı. Her şeyi başarabilecek bir takımız. İnşallah kupada da sonuna kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Ligde de sezon başında ilk 10'un içinde bir yer demiştim, şu anda daha yukarıları yani ilk 8'i hedefleyebiliriz. Zaman içinde bakarız eğer iyiye gidiyorsak daha yukarıları arzularız ve o hedeflere doğru yolumuza devam ederiz."
Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Mustafa Gürsel, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.
Gürsel, karşılaşmanın ilk yarısında 2-3 net pozisyonlarının olduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Ayrıca VAR'dan bir penaltımız döndü. O olsa belki 1-0 biz öne geçecekken, iyi oynarken 0-0 devre biterken bir penaltı golüyle geriye düşmemiz bizi üzdü. İkinci yarı erken gelen bir penaltı golü, ondan sonraki dakikada olay Yeni Malatyaspor'un istediği şekle döndü. İyi savunma yaptılar, kontra ataklarla golü aramaya çalıştılar. Biz de o dakikadan sonra fazla pozisyona giremedik. Üretemedik ikinci yarı. Bunda Yeni Malatyaspor'un iyi savunma yapması ve bize alan bırakmaması etkili oldu. İstemediğimiz, üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede, hafta içinde oynayacağımız Gaziantep FK maçında telafi etmeye çalışacağız."
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