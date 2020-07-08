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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor deplasmanda galip

Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Önder Felek   | 08.07.2020
Yeni Malatyaspor deplasmanda galip Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti. 

67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Mücadele BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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